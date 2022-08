Коты-долгожители: какие породы обладают крепким здоровьем

Когда берешь себе питомца, хочется, чтобы он прожил как можно дольше с тобой рядом и радовал тебя постоянно. Но сегодня многие выбирают модные и трендовые породы кошек, и мало кто задумывается, каким здоровьем обладает тот или иной пушистик. Недавно я прочитала исследование ученых о разных породах. Делюсь тем, какие именно из них — коты-долгожители.

От чего зависит продолжительность жизни кошки

В среднем кошка живет от 13 до 17 лет. Но у соседки, например, кот живет уже 19 лет и пока еще относительно хорошо себя чувствует. Кот, кстати, настоящий «сибиряк», а это коты-долгожители с крепким здоровьем. Уличные коты живут намного меньше, ведь на их жизнь напрямую влияет качество еды, инфекции, травмы, несчастные случаи и т.п. Домашние коты долго живут потому, что они находятся в благоприятной среде, но и тут очень важно следить за их питанием, отсутствием травм и болезней.

На продолжительность жизни влияет и порода кошек. К сожалению, самые красивые породы выведены искусственно, а потому у них есть ряд предсказуемых наследственных заболеваний. Это проблемы с почками и сердцем, проблемы с костями и кожными покровами, и многие другие. Более выносливыми считаются «дворняжки», но при условии, что будут жить в нормальных домашних условиях. Хотя и среди чистопородных красавцев есть коты с крепким здоровьем. И вот какие именно.

Коты-долгожители

Сиамская

Известны случаи, когда сиамские кошки прожили более 20 лет, но в хороших условиях и при надлежащем уходе. Это одна из самых устойчивых пород к заболеваниям и инфекциям. Палевые красавцы обычно любвеобильны и разговорчивы, но могут затаить обиду надолго, если к ним плохо относиться.

Сибирская

Эта порода появилась в Сибири естественным путем, именно потому это коты с крепким здоровьем. Они спокойны и умны, а бонусом станет то, что большинство представителей породы совсем не боятся воды. Также сибирцы хорошо переносят холода и не простудятся, если будут выходить во двор, или на сквозняке в доме.

Мейн кун

Одна из самых востребованных пород на сегодняшний день — мейн кун. Огромные и красавцы с тигриной грацией, оказывается, тоже коты-долгожители. Это так называемая аборигенная порода кошек Северной Америки, которая тоже произошла естественным путем. Они здоровы и выносливы и тоже приспособлены к холодному климату.

Русская голубая кошка

Русская голубая — настоящая красавица с серо-голубой мягкой шерстью. Основной плюс этой породы кошек в квартире — она минимально линяет. Отличается ласковым характером и может прожить до 18 лет. Однако в возрасте нужно опасаться традиционных болезней для этой породы — это проблемы с почками и зрением.

Сфинкс

Модная порода, но такая популярная еще и потому, что подходит для аллергиков и семей с маленькими детьми. Полное отсутствие шерсти делает сфинксов уязвимыми к холоду — они постоянно будут лезть к вам под одеяло греться. Зато при хорошем уходе эти коты долго живут — до 18-19 лет. Только нужно следить, чтобы у них не было ожирения, и не перекармливать.

Какую из этих пород кошек выбрали бы вы? Или у вас уже есть свой любимый домашний питомец?

