Косторез из Ноябрьска подготовил уникальные кубки для премии «Хранители Севера»

Мастер из Ноябрьска Кирилл Никифоров создал шесть кубков для вручения премии «Хранители Севера». Об этом пишет сайт «Красный Север».
По словам костореза, заказ поступил на изготовление кубков поступил от ямальского отделения Русского географического сообщества. Теперь лауреатам премии будут вручаться награды с символом Арктики белым медведем.
Для изготовления кубков мастер воспользовался бивнем мамонта, лосиными рогами, амарантом, орехом и вязом. Ремесленник создавал награды по эскизам Дмитрия Ждана.
Премия «Хранители Севера» будет осуществляться на федеральном уровне. Заявки на участие принимаются со всего мира. Награду получат те, кто занимается популяризацией региона Арктики.