Косовская полиция перекрыла КПП в сторону центральной части Сербии

Ранее местные СМИ сообщили, что на границе Косова и Сербии слышны звуки стрельбы. Телеканал «360» сообщает, что в населенном пункте Косовска-Митровица активизировались сирены воздушной тревоги.

«После 18:15 сотрудники полиции Косово закрыли КПП “Брняк” и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края», — сообщает издание.

Пропускной пункт был закрыт в 18:15. Сообщается что аналогичная ситуация сложилась и на КПП «Ярине» на севере республики Косово.

Полиция самопровозглашенной республики Косово перекрыла северный КПП «Берняк» в центральную часть Сербии. Об этом сообщил портал «Вечерние новости».