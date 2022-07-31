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Косовская полиция перекрыла КПП в сторону центральной части Сербии

Косовская полиция перекрыла КПП в сторону центральной части Сербии
Juan Carlos Sánchez Díaz/dpa/Global Look Press

Полиция самопровозглашенной республики Косово перекрыла северный КПП «Берняк» в центральную часть Сербии. Об этом сообщил портал «Вечерние новости».

Пропускной пункт был закрыт в 18:15. Сообщается что аналогичная ситуация сложилась и на КПП «Ярине» на севере республики Косово.

«После 18:15 сотрудники полиции Косово закрыли КПП “Брняк” и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края», — сообщает издание.

Ранее местные СМИ сообщили, что на границе Косова и Сербии слышны звуки стрельбы. Телеканал «360» сообщает, что в населенном пункте Косовска-Митровица активизировались сирены воздушной тревоги.

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