Косово намерено повременить с запретом на сербские документы

Косовские власти отказались от немедленного введения запрета на сербские документы. Процедуру отложили до 1 сентября, проинформировало местное правительство.
Волнения на границе Сербии и Косово вспыхнули 31 июля. В регионе была объявлена воздушная тревога, а люди начали строить баррикады на дорогах. Сербский президент Александр Вучич предупредил граждан о возможном начале боевых действий.
Однако на время кризис миновал. Соединенные Штаты обратились к властям самопровозглашенной республики с призывом отсрочить замену паспортов и номерных знаков на автомобилях жителей.
Ранее стало известно о готовности военного контингента НАТО вмешаться в конфликт. Это произойдет при угрозе стабильности на севере Косово.