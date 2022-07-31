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Косово намерено повременить с запретом на сербские документы

Косово намерено повременить с запретом на сербские документы
Filip Singer / EPA / ТАСС

Косовские власти отказались от немедленного введения запрета на сербские документы. Процедуру отложили до 1 сентября, проинформировало местное правительство.

Волнения на границе Сербии и Косово вспыхнули 31 июля. В регионе была объявлена воздушная тревога, а люди начали строить баррикады на дорогах. Сербский президент Александр Вучич предупредил граждан о возможном начале боевых действий.

Однако на время кризис миновал. Соединенные Штаты обратились к властям самопровозглашенной республики с призывом отсрочить замену паспортов и номерных знаков на автомобилях жителей.

Ранее стало известно о готовности военного контингента НАТО вмешаться в конфликт. Это произойдет при угрозе стабильности на севере Косово. 

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