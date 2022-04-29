Космонавты Артемьев и Матвеев развернули копию Знамени Победы в космосе

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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев перед Днем Победы развернули в космосе копию Знамени Победы. Трансляцию вел сайт госкорпорации «Роскосмос».
Между главными миссиями выхода космонавты, которые находились рядом с российским модулем «Причал», достали и развернули Знамя Победы. В госкорпорации отметили, что вынести красное полотно за борт станции предложил Олег Артемьев.
Американский астронавт недавно сообщил, что на борту Международной космической станции (МКС) между россиянами и космонавтами из США царит дружеская атмосфера, передает URA.RU.
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