Космонавт Иван Вагнер показал, как выглядят мезосферные облака с борта МКС

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Сегодня не только День медицинского работника, но еще и день наблюдения за облаками. Его, естественно, отмечают в Роскосмосе. Не остался в стороне и космонавт Иван Вагнер: он опубликовал снимки серебристых облаков — самых высоких на планете. Изображения сделаны с борта Международной космической станции.

















Сезон серебристых (или мезосферных) облаков начался в Северном полушарии. Это самые высокие облака на планете. Они образуются на высоте около 80 км, когда летние клочья водяного пара поднимаются в верхнюю часть атмосферы планеты и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц метеорной пыли. Сезон наблюдений в нашем полушарии начинается в конце мая, достигает пика в июле и завершается в ближе к концу лета.