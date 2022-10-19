Космонавт Артемьев сбил мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось в подмосковном Королеве. Там известный космонавт Олег Артемьев, следуя за рулем авто, сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Медики госпитализировали пострадавшего. Им оказался руководитель проекта ЦПК «Звездный городок». Врачи диагностировали у пациента переломы позвоночника и ребра, ушиб мозга, а также другие телесные повреждения.
Стражи порядка проводят проверку. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в столице жертвой аварии стал бывший замначальника управления ГИБДД, передает «Царьград». Его иномарка врезалась в автобус на светофоре.