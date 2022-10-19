Космонавт Артемьев сбил мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье

Ранее в столице жертвой аварии стал бывший замначальника управления ГИБДД, передает « Царьград ». Его иномарка врезалась в автобус на светофоре.

Медики госпитализировали пострадавшего. Им оказался руководитель проекта ЦПК «Звездный городок». Врачи диагностировали у пациента переломы позвоночника и ребра, ушиб мозга, а также другие телесные повреждения.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось в подмосковном Королеве. Там известный космонавт Олег Артемьев, следуя за рулем авто, сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.