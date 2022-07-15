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Космонавт Анна Кикина рассказала, чем американский космический корабль SpaceX Crew Dragon лучше российского «Союза»

Космонавт Анна Кикина рассказала, чем американский космический корабль SpaceX Crew Dragon лучше российского «Союза»

Главное отличие американского космического корабля Crew Dragon от российского «Союза» – больший внутренний объем и более комфортная поза экипажа во время старта. Об этом рассказала Анна Кикина.


«Основная и главная особенность внутреннего пространства этого корабля – это то, что внутренний объем гораздо больше, чем в “Союзе”, и пространства и свободы действий больше. Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля. А также расположение космонавтов в более комфортной позе на своих посадочных местах», – сказала Кикина в интервью телеканалу «Россия-24».

Космонавт Анна Кикина рассказала, чем американский космический корабль SpaceX Crew Dragon лучше российского «Союза»

Вместе с тем космонавт отметила, что несмотря на некоторые внешние различия, общие принципы устройства кораблей и их работы в космическом полете одинаковые.

В настоящее время Анна Кикина проходит подготовку в NASA в составе международного экипажа американского космического корабля Crew Dragon. Первый полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября. Окончательное решение по возможности полета Кикиной на Crew Dragon ожидается в ближайшее время.

spacex роскосмос
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