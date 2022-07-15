Космонавт Анна Кикина рассказала, чем американский космический корабль SpaceX Crew Dragon лучше российского «Союза»

Главное отличие американского космического корабля Crew Dragon от российского «Союза» – больший внутренний объем и более комфортная поза экипажа во время старта. Об этом рассказала Анна Кикина.





«Основная и главная особенность внутреннего пространства этого корабля – это то, что внутренний объем гораздо больше, чем в “Союзе”, и пространства и свободы действий больше. Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля. А также расположение космонавтов в более комфортной позе на своих посадочных местах», – сказала Кикина в интервью телеканалу «Россия-24».

Вместе с тем космонавт отметила, что несмотря на некоторые внешние различия, общие принципы устройства кораблей и их работы в космическом полете одинаковые.

В настоящее время Анна Кикина проходит подготовку в NASA в составе международного экипажа американского космического корабля Crew Dragon. Первый полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября. Окончательное решение по возможности полета Кикиной на Crew Dragon ожидается в ближайшее время.