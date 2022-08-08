Космический ЦОД запустят на ракете «Протон-М» в конце ноября

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли, в конце осени запустят спутник-ретранслятор «Луч», который будет обеспечивать обмен данными между МКС и Центром управления полетами.



Спутник-ретранслятор «Луч-2»

«Запуск спутника “Луч” на ракете-носителе “Протон-М” с Байконура запланирован на конец ноября», — сказал собеседник агентства.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Она предназначена для информационного обеспечения летающих на низких орбитах (до 2000 км) ракет и космических аппаратов. В частности, система выступает в роли центра обмена данных (ЦОД) между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.