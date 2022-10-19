Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото «Столпов Творения», находящиеся на расстоянии в 7000 световых лет от Земли

Космической телескоп «Джеймс Уэбб» передал ученым новые снимки «Столпов Творения» – скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел. Об этом сообщило NASA.





Снимок скопления, которое получило название «Столпы Творения» вскоре после их открытия телескопом «Хаббл» в 1995 году, представляет «очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звезды».

«Новые снимки “Столпов Творения”, сделанные телескопом “Уэбб” помогут ученым обновить их модели образования звезд за счет более точного подсчета новых звезд, а также количества газа и пыли в этом районе», – прокомментировали публикацию снимка в NASA.



Слева снимок «Столпов Творения», сделанный телескопом «Хаббл». Справа – снимок с телескопа «Джеймс Уэбб»

Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первая фотографию «Столпов Творения» была получена телескопом «Хаббл» в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок явления в более высоком разрешении.