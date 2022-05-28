Космический телескоп «Джеймс Уэбб» использовали для слежки за астероидом

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заканчивает подготовку к полному вводу в эксплуатацию. И в качестве одной из тестовых задач он проследил за астероидом.





Телескоп проследил за астероидом 6841 Tenzing из главного пояса. Никаких особых задач перед обсерваторией не стояло, поэтому и никаких данных источники не публикуют. Основная задача телескопа заключалась именно слежении за объектом. Суть в том, что в целом «Джеймс Уэбб» создан для наблюдения за очень удалёнными объектами. Телескоп должен позволить астрономам заглянуть так далеко в просторы Вселенной и так далеко назад во времени, как не позволял никакой иной инструмент. Но конструкция «Джеймса Уэбба» такова, что позволяет ему следить и за очень близкими по космическим меркам объектами. Именно это и проверила команда телескопа, отслеживая астероид.

По мере ввода в эксплуатацию мы будем тестировать другие объекты, движущиеся с разной скоростью, чтобы убедиться, что мы можем изучать объекты, которые движутся по всей Солнечной системе

Другие запланированные научные цели в Солнечной системе включают кольца Сатурна, атмосферу Титана, наблюдения за несколькими ледяными объектами в поясе Койпера и прочее. Кроме того, наблюдения телескопа должны помочь при разработке миссии Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе, где, согласно множеству данным, под ледяной коркой скрывается огромный океан.