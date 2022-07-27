Космический мусор убьёт кого-то на Земле в следующие 10 лет с вероятностью 10%, и это консервативный прогноз

Учёные подсчитали, что в следующее десятилетие с вероятностью 10% космический мусор убьёт одного или нескольких человек.





Исследование, опубликованное в научном журнале Nature, говорит о том, что человечество создаёт всё больше космического мусора с каждым годом. Соответственно, растут риски того, что в какой-то момент тот или иной объект сойдёт с орбиты, не сгорит в атмосфере и упадёт на землю таким образом, что это приведёт к жертвам. При этом авторы исследования говорят о том, что при расчётах руководствовались консервативными прогнозами относительно количества запусков ракет в следующие 10 лет, так что, вероятно, риски будут даже выше.

Нужно понимать, что большая часть космического мусора не представляет опасности людям на земле ни при каких условиях, так как в любом случае эти объекты сгорят в атмосфере. Поэтому в первую очередь риски исходят от крупных объектов, и в основном это ступени ракет. К примеру, в 2020 году в 60% всех запусков одна из ступеней оставалась на орбите.

В статье даже приводятся примеры того, когда такой объект уже мог убить кого-то при падении. Так, в 2020 году 18-тонная ступень китайской ракеты неконтролируемо вошла в атмосферу и, само собой, далеко не вся она сгорела в атмосфере. В частности, 12-метровая труба упала в деревне в Кот-д’Ивуаре, повредив несколько зданий. К счастью, никто не пострадал.

Также авторы исследования говорят, что вероятность падения обломков выше для южного полушария. Наивысшая опасность имеет место для широт, на которых расположены Индонезия, Бангладеш, Нигерия и так далее, хотя вероятность падения там объектов всего втрое выше, чем в Москве или Нью-Йорке.