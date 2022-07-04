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Космический корабль «Прогресс МС-23» прибыл на Байконур

Космический корабль «Прогресс МС-23» прибыл на Байконур

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Грузовой корабль «Прогресс МС-23» доставлен на технический комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.


Сегодня утром, 4 июля 2022 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 состоялась выгрузка и установка «Прогресса МС-23» на рабочее место для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации.

Космический корабль «Прогресс МС-23» прибыл на Байконур

В ходе работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва выполнили внешний осмотр корабля и проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей. Затем «грузовик» будет переведен в режим хранения до начала непосредственной подготовки к пуску.

Космический корабль «Прогресс МС-23» прибыл на Байконур

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» по программе 84-й миссии снабжения российского сегмента МКС намечен на лето следующего года.

Космический корабль «Прогресс МС-23» прибыл на Байконур

 

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