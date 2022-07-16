Космический грузовик SpaceX Cargo Dragon 2 успешно состыковался с МКС. Он добирался до станции в 10 раз дольше российского «Прогресс МС-20»

Запущенный 15 июля космический грузовой корабль SpaceX Cargo Dragon 2 успешно пристыковался к Международной космической станции в автономном режиме в 11:21 по времени восточного побережья США (18:21 по московскому времени). Процедуру стыковки на МКС контролировали американские астронавты Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс.





Путь от Земли до МКС занял около 40 часов – отечественный космический грузовик «Прогресс МС-20», запущенный в июне, добрался до МКС в 10 раз быстрее. Cargo Dragon 2 тоже должен был отправиться к МКС в июне, но из-за разного рода технических проблем старт отложили примерно на месяц.

Dragon в рамках 25-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС доставил на МКС примерно 3 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. На станцию отправятся аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости. Кроме того, корабль привезет материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли. Также на борту корабля пять кубсатов NASA проекта ELaNa 45, в котором участвуют различные учебные учреждения США, и первый молдавский спутник.