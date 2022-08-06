Новости0

Косметолог Юлия Вайлова объяснила причину отечного лица Орбакайте

Косметолог Юлия Вайлова объяснила причину отечного лица Орбакайте
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Специалист в области красоты Юлия Вайлова рассказала, что не так с лицом певицы Кристины Орбакайте.

Поклонники обратили внимание, что внешний вид Орбакайте заметно изменился не в лучшую сторону. По словам Вайловой, ухудшения состояния кожи можно было бы избежать, если бы певица обратилась к грамотному специалисту.

«Несколько лет назад Кристина пыталась скорректировать признаки старения при помощи филлера гиалуроновой кислоты. Но препарат вводился канюлей, неграмотно, что привело к увеличению отечности и утяжелило лицо», — объяснила Вайлова в разговоре с BLITZ+.

Специалист считает, что дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой сознательно избегает пластических операций. Однако только они могут вернуть коже былую красоту и сияние.

вайлова внешность красота орбакайте
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.