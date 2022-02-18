«Кошмар наяву»: Татьяна Навка поддержала Валиеву после неудачи на ОИ-2022

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Навка назвала «кошмаром наяву» ситуацию с четвертым местом Камилы Валиевой по итогам Олимпиады в Пекине. Соответствующий пост российская фигуристка выложила в личном Instagram-аккаунте.

Камила Валиева, ставшая прямым претендентом на олимпийское золото после короткой программы по фигурному катанию, заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине, дважды упав при исполнении прыжка во время выступления в произвольной программе. Спортсменке удалось набрать всего 224,09 балла. Чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебро выиграла Александра Трусова с 251,73 балла.

Как отметила Татьяна Навка, для всех любителей фигурного катания вчера, 17 февраля, был самый напряженный день, но долгожданный, радостный, непредсказуемый, нервный и трагичный одновременно.

«Наши девочки сделали возможное и невозможное, каждая боролась и с общим адским давлением, и со своим личным! Каждая сделала все, что смогла!» — написала мастер спорта.

Навка подчеркнула, что она грезила ожиданием о пьедестале, три ступени которого заняли российские фигуристки. Однако ситуация повернулась иначе. В этой связи фигуристка эмоционально прокомментировала четвертое место Валиевой.

«Что же касается нашей Камилочки, бесконечного терпения и сил ей пройти через этот кошмар наяву! Искренне верю, что в ее возможностях, несмотря на все эти препятствия, выйти с высоко поднятой головой, вложиться в свое будущее и набрать еще лучшую форму!» — пожелала Навка.

Она также подчеркнула, что в ближайшее после сложнейших соревнований время родителям и близким Камилы Валиевой необходимо выстроить правильную стратегию, сберечь фигуристку.

«Нужно создать все условия, чтобы пройти эти 4 года и уже 19-летней крутой фигуристкой выйти на олимпийский лед и взять свое, то, что должно ей принадлежать! Милый ангел, я верю, что ты сможешь и у тебя обязательно получится! У спортсмена всегда есть характер, как в той песне “Мы падали, но поднимались”», — обратилась мастер спорта к российской фигуристке.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Дмитрий Шепелев на эмоциях высказался о результате Камилы Валиевой на ОИ-2022.

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