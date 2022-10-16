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Косатку с двумя детенышами заметили в реке Амур в Хабаровском крае

Косатку с двумя детенышами заметили в реке Амур в Хабаровском крае
pxhere.com

Косатка с двумя детенышами заплыла в реку Амур в Хабаровском крае, что стало первым подобным случаем. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, млекопитающие зашли в Амур со стороны Охотского моря. Животные на протяжении четырех дней перемещаются от поселка Маго в Николаевском районе до поселка Тыр в Ульчском районе.

«То есть косатки находятся в реке! Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше поселка Маго. Такого не помнит никто из старожилов», — сообщила глава ведомства в своем Telegram-канале.

Специалисты Росприроднадзора продолжают наблюдать за морскими животными. При этом Радионова обратилась к местным жителям с призывом не приближаться к косаткам и не пытаться им помочь, поскольку это может быть опасно как для самих млекопитающих, так и для людей.

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