Косатку с двумя детенышами заметили в реке Амур в Хабаровском крае

Косатка с двумя детенышами заплыла в реку Амур в Хабаровском крае, что стало первым подобным случаем. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, млекопитающие зашли в Амур со стороны Охотского моря. Животные на протяжении четырех дней перемещаются от поселка Маго в Николаевском районе до поселка Тыр в Ульчском районе.
«То есть косатки находятся в реке! Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше поселка Маго. Такого не помнит никто из старожилов», — сообщила глава ведомства в своем Telegram-канале.
Специалисты Росприроднадзора продолжают наблюдать за морскими животными. При этом Радионова обратилась к местным жителям с призывом не приближаться к косаткам и не пытаться им помочь, поскольку это может быть опасно как для самих млекопитающих, так и для людей.