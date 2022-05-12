Корупятник призвал создать в Петербурге новую транспортную инфраструктуру

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Санкт-Петербург на майские праздники посетило свыше 500 тысяч туристов. Однако это далеко не предел и необходимо продолжать развитие потенциала города в этой сфере, заявил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.
По его словам, город на Неве буквально может «жить за счет туризма». Однако для этого нужно сделать правильные шаги в данном направлении, цитирует специалиста «Политика Сегодня».
«В нашем городе необходимо провести реформирование и создать новую транспортную инфраструктуру. Ее примером может послужить наша столица, где очень серьезно занимаются этой проблемой», — отметил эксперт.
По его мнению, отсутствие теплого климата не проблема для привлечения гостей в Петербург. Город обладает рядом преимуществ, которые при должном подходе позволят сделать из него «туристическую Мекку» России.