Кортни Кардашьян рассказала о госпитализации Трэвиса Баркера с панкреатитом, угрожающим жизни

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

На днях барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер был госпитализирован из-за приступа панкреатита. Его супруга Кортни Кардашьян рассказала подписчикам в инстаграме*, что ситуация была очень серьезной, врачи боролись за жизнь Трэвиса.

Это была такая страшная и эмоциональная неделя. Нет ничего важнее здоровья, которое мы не ценим. Все так быстро может измениться. Трэвис и я вместе проходили плановую эндоскопию, и в итоге он заработыл тяжелый, опасный для жизни панкреатит. Я так благодарна Богу за то, что он вылечил моего мужа, вам за все ваши молитвы, любовь и поддержку, которой вы нас окружили, я очень тронута. И я очень, очень благодарна всем докторам, медсестрам и специалистам из Медицинского центра Седарс-Синай за заботу о моем муже и обо мне.

Трэвис в своем микроблоге тоже рассказал обеспокоенным подписчикам о произошедшем.

В понедельник я пошел на эндоскопию, чувствуя себя прекрасно. Но после ужина у меня начались мучительные боли, и меня госпитализировали. Во время эндоскопии мне удалили очень маленький полип в очень чувствительной области. Этим обычно занимаются специалисты, но они, к сожалению, повредили важную дренажную трубку, подведенную к поджелудочной железе, что привело к тяжелому панкреатиту, угрожающему жизни. Я очень благодарен, что теперь, после интенсивного лечения, мне намного лучше.

Напомним, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер недавно поженились. Сначала они устроили “тренировочную” свадьбу в одной из часовен Лас-Вегаса, затем зарегистрировали брак официально в узком кругу в Санта-Барбаре, а позже собрали всю семью и друзей на пышном торжестве в Портофино (Италия).

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