Кортни Кардашьян поделилась новыми фотографиями со свадьбы: “Я всегда буду помнить этот день”

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме* новые фотографии со свадьбы с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером, которая состоялась в Санта-Барбаре в мае.

На новых кадрах Кортни Кардашьян позирует в белом свадебном наряде. Кроме того, на фотографиях можно увидеть ее бабушку с материнской стороны, 88-летнюю Мэри Джо Кэмпбелл, а также отца Баркера, Рэнди Баркера.



Кортни Кардашьян с бабушкой

Под постом звезда реалити-шоу поздравила свою бабушку с днем рождения.

Моя особенная, милая, шикарная, утонченная, умная и самая замечательная бабушка. С днем ​​рождения, моя ЭмДжей. Я так счастлива, что ты смогла быть одним из двух гостей, которые были с нами, когда мы вступали в законный брак. Я всегда буду помнить этот день, — написала она.



Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Мэри Джо Кэмпбелл, Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер и Рэнди Баркер

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сыграли свадьбу три раза: первая церемония не имела юридической силы и состоялась в Лас-Вегасе после церемонии вручения премии “Грэмми”. Кортни и Трэвис пришли в часовню в косухах, а “брак” заключил двойник Элвиса Пресли.

Вторая церемония была официальной и состоялась в Санта-Барбаре. На ней присутствовали только самые близкие люди.

Третья церемония прошла в Италии: пара устроила пышное торжество, чтобы отметить радостное событие с гостями. На свадьбе присутствовали все сестры Кардашьян, а среди гостей появилась Меган Фокс со своим возлюбленным Колсоном Бейкером. Не обошлось и без скандалов: из-за экстравагантного свадебного наряда, который состоял из белого мини-платья и длинной фаты с изображением Девы Марии (такой же рисунок вытатуирован на голове Баркера) Кортни обвинили в неуважении к религии.

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