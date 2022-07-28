Кортни Кардашьян поделилась новыми фотографиями со свадьбы: “Я всегда буду помнить этот день”

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме* новые фотографии со свадьбы с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером, которая состоялась в Санта-Барбаре в мае.
На новых кадрах Кортни Кардашьян позирует в белом свадебном наряде. Кроме того, на фотографиях можно увидеть ее бабушку с материнской стороны, 88-летнюю Мэри Джо Кэмпбелл, а также отца Баркера, Рэнди Баркера.
Кортни Кардашьян с бабушкой
Под постом звезда реалити-шоу поздравила свою бабушку с днем рождения.
Моя особенная, милая, шикарная, утонченная, умная и самая замечательная бабушка. С днем рождения, моя ЭмДжей. Я так счастлива, что ты смогла быть одним из двух гостей, которые были с нами, когда мы вступали в законный брак. Я всегда буду помнить этот день, — написала она.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Мэри Джо Кэмпбелл, Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер и Рэнди Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сыграли свадьбу три раза: первая церемония не имела юридической силы и состоялась в Лас-Вегасе после церемонии вручения премии “Грэмми”. Кортни и Трэвис пришли в часовню в косухах, а “брак” заключил двойник Элвиса Пресли.
Вторая церемония была официальной и состоялась в Санта-Барбаре. На ней присутствовали только самые близкие люди.
Третья церемония прошла в Италии: пара устроила пышное торжество, чтобы отметить радостное событие с гостями. На свадьбе присутствовали все сестры Кардашьян, а среди гостей появилась Меган Фокс со своим возлюбленным Колсоном Бейкером. Не обошлось и без скандалов: из-за экстравагантного свадебного наряда, который состоял из белого мини-платья и длинной фаты с изображением Девы Марии (такой же рисунок вытатуирован на голове Баркера) Кортни обвинили в неуважении к религии.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)