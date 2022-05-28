Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поделились новыми фото со свадьбы. Бывшая жена музыканта выставила на аукцион обручальное кольцо

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, которые недавно сыграли свадьбу, поделились новыми фотографиями, сделанными в день торжества — в отличие от тех, что пара опубликовала в соцсетях изначально, эти снимки выглядят гораздо более интимными.

Напомним, что свадьба, которую по слухам спонсировал итальянский модный дом Dolce&Gabbana, проходила в Портофино. Церемония вызвала горячее обсуждение в сети, во многом из-за образа невесты — Кортни прошла к алтарю в белом мини-платье, которое многие сочли слишком откровенным, и длинной кружевной фате с изображением Девы Марии.

Ранее Кортни и Трэвис уже зарегистрировали свой брак официально в узком семейном кругу в Санта-Барбаре, а перед этим устроили “тренировочную свадьбу” в одной из часовен Лас-Вегаса, где их обручил двойник Элвиса Пресли.

Тем временем бывшая супруга барабанщика Blink-182 Шэнна Моуклер выставила на аукцион обручальное кольцо, которое ей подарил Трэвиc.

Эта глава моей жизни закончена, и пусть мне доставляло удовольствие время от времени надевать то кольцо, я надеюсь, оно найдет новый дом и принесет кому-нибудь столько же счастья, сколько однажды принесло мне,

— сказала она в интервью US Weekly.

Трэвис Баркер и Шэнна Моуклер

Аукцион уже начался, он будет проходить до 31 мая. Стартовая цена кольца — 51 тысяча долларов, но Шэнна рассчитывает выручить за него сумму, приближенную к его изначальной стоимости (160 тысяч долларов).