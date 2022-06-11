Кортнев заявил, что Пугачева всегда была очень независимым человеком

Музыкант, актер и автор-исполнитель Алексей Кортнев объяснил, почему народная артистка СССР Алла Пугачева подверглась критике после отъезда в Израиль.
По словам Кортнева, у Примадонны всегда была своя позиция и собственное мнение на происходящее в стране. Певец отметил, что в данной ситуации артистка уехала из страны, не делав громких высказываний, оставаясь независимым человеком.
«Я бы даже сказал – очень независимым, — заявил Кортнев в интервью западным СМИ. — Они с мужем Максимом [Галкиным] уехали за рубеж, не хлопнув дверью. Не сделав необратимых заявлений. Просто идеологам необходимо разобраться. Очернить, оклеветать такого человека».
Пугачева уехала из страны вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Певица уточняла, что собирается вернуться на родину не раньше осени, когда ее детям нужно будет идти в школу.