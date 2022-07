Корсет в стиле Мадонны, люкс и молодой бренд: Бейонсе представила модную фотосессию к выходу альбома

Бейонсе

На сайте Бейонсе появилась фотосессия, приуроченная к выходу ее альбома Renaissance. На фото певица позирует в различных эффектных нарядах, в том числе в красном дутом жакете Dolce & Gabbana, корсете с конусами Schiaparelli, напоминающем о культовом сценическом образе Мадонны в исполнении Жан-Поля Готье, кастомном салатовом платье Alaia с меховым подолом (в коллекции платье было красным), черном платье с металлической вставкой Mugler и других люксовых вещах.

Бейонсе

Впрочем, для фотосессии стилисты певицы отобрали не только известные марки. Так, на одном из кадров Бейонсе позирует в черно-белом корсете молодой австралийской марки Bethany Cordwell (в инстаграме* у бренда было всего чуть более тысячи подписчиков, но, надо полагать, их число теперь вырастет).

Выход долгожданного альбома Бейонсе сопровождается несколькими скандалами. Пластинку “слили” в сеть еще вчера, на день раньше официального релиза. Однако многие поклонники певицы, похоже, проявили терпение, за что получили благодарности от поп-звезды.

Итак, альбом слили. Но вы решили ждать официального релиза, чтобы насладиться пластинкой вместе. Я никогда не видела ничего подобного. Не могу выразить, как я благодарна за такую любовь и защиту,

— написала Бейонсе на своем сайте.

Саму же певицу уже успели обвинить в воровстве мелодий и плагиате. Певица Келис заявила, Бейонсе без разрешения использовала семпл из ее песни 1999 года Get Along With You в своей песне Energy. Это не первый творческий конфликт между исполнительницами. Ранее фанаты Келис уже обвиняли Бейонсе в том, что она “списала” свою песню Ring the Alarm (2006) с песни Caught Out There (1999).

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России