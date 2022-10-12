Корреспонденты ФАН засняли на видео укрепление линии обороны подразделением «ЧВК Вагнера» в ЛНР

Как ранее сообщил военный эксперт Борис Рожин, в район Лисичанско-Северодонецкой агломерации переброшено до тысячи «вагнеровцев». Теперь в их зоне ответственности не только действия по окружению и штурму Бахмута, но и создание укреплений в ЛНР.