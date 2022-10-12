Новости08

Корреспонденты ФАН засняли на видео укрепление линии обороны подразделением «ЧВК Вагнера» в ЛНР

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Инженерные подразделения «ЧВК Вагнера» укрепляют линию обороны на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Корреспонденты ФАН сняли на видео окопы и длинные ряды противотанковых рвов и надолб.

Как ранее сообщил военный эксперт Борис Рожин, в район Лисичанско-Северодонецкой агломерации переброшено до тысячи «вагнеровцев». Теперь в их зоне ответственности не только действия по окружению и штурму Бахмута, но и создание укреплений в ЛНР.

«ЧВК Вагнера» продолжают наступление, недавно установили контроль над Иванградом, вытеснив врагов в район Клещеевки. Освобождение Бахмута близко.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.