Корреспонденты ФАН засняли на видео укрепление линии обороны подразделением «ЧВК Вагнера» в ЛНР

Инженерные подразделения «ЧВК Вагнера» укрепляют линию обороны на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Корреспонденты ФАН сняли на видео окопы и длинные ряды противотанковых рвов и надолб.
Как ранее сообщил военный эксперт Борис Рожин, в район Лисичанско-Северодонецкой агломерации переброшено до тысячи «вагнеровцев». Теперь в их зоне ответственности не только действия по окружению и штурму Бахмута, но и создание укреплений в ЛНР.
«ЧВК Вагнера» продолжают наступление, недавно установили контроль над Иванградом, вытеснив врагов в район Клещеевки. Освобождение Бахмута близко.