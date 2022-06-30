Корреспондент Sky News предрек ВСУ поражение в Лисичанске в ближайшие дни

У группировки ВСУ, занимающей позиции в Лисичанске, осталось мало времени, так как ВС РФ в ближайшие дни возьмут город под свой контроль. Об этом сообщил Sky News.
Британский телеканал выпустил в эфир специальный репортаж под названием «Дни Лисичанска сочтены». По словам специального корреспондента Алекса Кроуфорда, украинские войска под натиском ВС РФ покинули Северодонецк, теперь такая же участь их ждет в Лисичанске.
«Мы видели, как измотанные украинские войска отступали со своих позиций. Вне всякого сомнения, полный захват города — это вопрос нескольких дней. Российская армия вскоре окружит Лисичанск и возьмет его под свой контроль», — констатировал корреспондент.
Потому что перед лицом «российской военной кувалды» не устоит никто, заключил Кроуфорд.
Ранее Минобороны России обнародовало информацию о колоссальных потерях ВСУ за минувшие сутки.