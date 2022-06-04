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Корреспондент Маккензи назвал визит главы Африканского союза в РФ победой Путина

Корреспондент Маккензи назвал визит главы Африканского союза в РФ победой Путина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл на этой неделе прибыл в Сочи для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Состоявшиеся переговоры прокомментировал американский корреспондент Дэвид Маккензи.

Лидеры обсудили ситуацию в сфере продовольствия. Как отметил Маккензи, визит сенегальского президента в РФ стал дипломатической победой Путина.

«Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», — объяснил корреспондент в эфире телеканала CNN.

Ранее Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, если украинские власти примут решение о разминировании портов, суда с продовольствием смогут без проблем выходить оттуда.

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