Корреспондент Маккензи назвал визит главы Африканского союза в РФ победой Путина

Председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл на этой неделе прибыл в Сочи для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Состоявшиеся переговоры прокомментировал американский корреспондент Дэвид Маккензи.
Лидеры обсудили ситуацию в сфере продовольствия. Как отметил Маккензи, визит сенегальского президента в РФ стал дипломатической победой Путина.
«Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», — объяснил корреспондент в эфире телеканала CNN.
Ранее Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, если украинские власти примут решение о разминировании портов, суда с продовольствием смогут без проблем выходить оттуда.