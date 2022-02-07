Корпорация «Росатом» может возвести новую АЭС для «Газпрома»

«Росатом» начинает изучать для «Газпрома» возможность перевода системы транзита газа с газовых турбин на электроприводы. Для их снабжения может понадобиться создание АЭС в Западной Сибири, пишет «Коммерсантъ».

Сегодня компрессоры «Газпрома» в основном работают на газовых турбинах. Это обеспечивает автономность системы транспорта голубого топлива от внешних источников электроснабжения. Замена сырья на энергию АЭС позволит сократить выбросы CO2 и повысит межремонтные интервалы оборудования.

Но для поставок электроэнергии на компрессорную станцию требуется возведение новой энергосистемы с электросетями. Одним из возможных сценариев является строительство новой АЭС в Западной Сибири специально для перекачки газа.

«Росатом» ранее представил предварительные расчеты предельного уровня стоимости новых АЭС. Этот показатель способен составить 183 тыс. рублей за кВт.

загрузка...