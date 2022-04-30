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    Короткое замыкание в электронагревателе стало причиной пожара в тверском оборонном НИИ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Короткое замыкание в электронагревателе стало причиной пожара в тверском оборонном НИИ

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    pixabay.com

    Причиной возгорания в здании тверского оборонного НИИ, где погибли 22 человека, могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Напомним, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ начался днем 21 апреля. По данным источника ТАСС, короткое замыкание произошло в кабинете на втором этаже. В момент начала возгорания в помещении никого не было, и поздний вызов пожарных способствовал значительному распространению огня по территории здания.

    В результате погибли 22 человека, еще около 20 пострадали. Поиски еще одной жертвы, которая может находиться под обломками, продолжаются.

    После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование продолжается.

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