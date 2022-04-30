Короткое замыкание в электронагревателе стало причиной пожара в тверском оборонном НИИ

Напомним, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ начался днем 21 апреля. По данным источника ТАСС, короткое замыкание произошло в кабинете на втором этаже. В момент начала возгорания в помещении никого не было, и поздний вызов пожарных способствовал значительному распространению огня по территории здания.