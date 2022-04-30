Короткое замыкание в электронагревателе стало причиной пожара в тверском оборонном НИИ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Причиной возгорания в здании тверского оборонного НИИ, где погибли 22 человека, могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ начался днем 21 апреля. По данным источника ТАСС, короткое замыкание произошло в кабинете на втором этаже. В момент начала возгорания в помещении никого не было, и поздний вызов пожарных способствовал значительному распространению огня по территории здания.
В результате погибли 22 человека, еще около 20 пострадали. Поиски еще одной жертвы, которая может находиться под обломками, продолжаются.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование продолжается.