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    короткая, толстая и с вентиляторами Noctua

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    короткая, толстая и с вентиляторами Noctua

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    У Asus уже есть одна 3D-карта с вентиляторами Noctua – это GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition, а скоро появится еще одна, помощнее. Она построена на GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти. В Сети уже появились изображения новинки.


    GeForce RTX 3080 Noctua Edition похожа на аналогичную GeForce RTX 3070: тут тоже два вентилятора и короткая печатная плата. То есть по длине совместимость с корпусами – максимальная, но, при этом, 3D-карта занимает пространство четырех слотов. Что касается вентиляторов, то тут используются 12-сантиметровые «пропеллеры».

    Так выглядит одна из самых необычных GeForce RTX 3080: короткая, толстая и с вентиляторами Noctua

    Asus наделила такую коричневую GeForce RTX 3080 двумя восьмиштырьковыми разъемами питания, так что на экстремальный разгон такая модель точно не рассчитана. Оригинально выглядит и набор видеовыходов: три DisplayPort 1.4 соседствуют с двумя HDMI 2.1.

    Так выглядит одна из самых необычных GeForce RTX 3080: короткая, толстая и с вентиляторами Noctua
    Так выглядит одна из самых необычных GeForce RTX 3080: короткая, толстая и с вентиляторами Noctua

    В Европе GeForce RTX 3080 Noctua Edition оценена в 1150 евро, что на 250 евро больше, чем просят за GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition. Однако технических подробностей об этой модели пока нет.

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