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Короткая рабочая неделя стартовала в России из-за празднования Дня Весны и Труда. Выходные дни продлятся вплоть до 3 мая.
Роструд сообщил, что 1 мая является Днем Весны и Труда и относится к списку нерабочих праздничных дней. По решению властей выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.
Ведомство отметило, что праздничные дни не могут быть причиной для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад. Работникам без установленного оклада за деятельность в нерабочие дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер установлен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте, передает телеканал «360».
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