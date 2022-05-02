Короткая рабочая неделя стартовала в России

Ведомство отметило, что праздничные дни не могут быть причиной для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад. Работникам без установленного оклада за деятельность в нерабочие дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер установлен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте, передает телеканал «360».