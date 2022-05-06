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    Коротченко: ввод польских войск на Украину может привести к конфликту Варшавы и Москвы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Коротченко: ввод польских войск на Украину может привести к конфликту Варшавы и Москвы

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    Федеральное агентство новостей

    Военные планы Варшавы на Украине могут обернуться боевым столкновением между Россией и Польшей. Об этом сообщил аналитик Игорь Коротченко.

    По словам эксперта, польские власти планируют ввести свои войска и на западные территории Украины и установить бесполетную зону. Также республика хочет развернуть там свои средства ПВО. Эти действия сразу запустят механизм потенциального конфликта, отметил Коротченко.

    «Сложится ли так, точно сказать пока сложно, поскольку ситуация развивается в динамике. Но это те реалии, с которой очевидно следует считаться, и нужно планировать меры военного характера», — констатировал военный обозреватель.

    Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что у российских военных имеются данные о планах Польши по захвату западных регионов Украины. По его словам, Варшава собирается ввести войска под предлогом якобы «оказания помощи в сопротивлении российской агрессии».

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