Коротченко: ВСУ сосредоточили в Донбассе до 70 тысяч военнослужащих

Союзным силам Вооруженных сил России и Народной милиции ЛДНР предстоит взять в окружение крайне большую группировку украинских войск, сосредоточенную в Донбассе, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
Аналитик отметил, что численность солдат ВСУ в регионе может достигать 70 тысяч человек, передает «Украина.ру». В этой связи ее окружение и уничтожение не может произойти быстро, подчеркнул он.
«Очевидно, ее окружение, уничтожение, расчленение — не процесс, который решается за одну-две недели. Это длительный процесс», — сказал Коротченко.
При этом он отметил, что несмотря на силу противника, ВС РФ и НМ ЛДНР демонстрируют заметные успехи при наступлении в Донбассе. Это говорит о том, что оперативно-стратегическая инициатива находится в руках союзных войск, подчеркнул эксперт.