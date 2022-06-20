Коротченко: ВСУ сосредоточили в Донбассе до 70 тысяч военнослужащих

При этом он отметил, что несмотря на силу противника, ВС РФ и НМ ЛДНР демонстрируют заметные успехи при наступлении в Донбассе. Это говорит о том, что оперативно-стратегическая инициатива находится в руках союзных войск, подчеркнул эксперт.