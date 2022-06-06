Коротченко: ВС РФ ударит по офису Зеленского в случае применения РСЗО HIMARS по территории России

Вооруженные силы России могут нанести удар по центрам принятия решений на Украине, включая офис президента Владимира Зеленского, если ВСУ решат нанести удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по территории РФ. Об это сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.
Эксперт отметил, что украинская сторона может не сдержать обещание о не применении РСЗО по объектам, расположенным на российской территории. Поэтому Минобороны РФ должно быть готово к самым худшим сценариям, пишет издание «Военное дело».
«Мы понимаем, что целями могут быть не только военные, но и гражданские объекты. В том числе и на территории Российской Федерации», — констатировал Коротченко.
Если такое произойдет, то российские военные должны быть готовы мгновенно нанести ответный удар, уничтожив здания президентской администрации, украинского генштаба и СБУ. Не исключено, что для этих целей будут использоваться гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отметил аналитик.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времени россияне смогут беспрепятственно попадать в Крым через Украину, пишет Infox.