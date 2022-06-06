Коротченко: ВС РФ могут ответить «кинжальным ударом» по офису Зеленского из-за американских РСЗО

wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY 4.0Россия должна быть готова нанести незамедлительный ответ в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что войскам ВС РФ необходимо будет действовать мгновенно и внезапно. В качестве ответа они могут ударить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений в Киеве, добавил аналитик. «Мгновенный, быстрый и "кинжальный удар" для уничтожения Администрации президента Украины, генерального штаба ВСУ, СБУ и всех ключевых объектов государственного и системного управления», — цитирует Коротченко «Военное дело».Эксперт полагает, что лучшим сценарием предотвращения угрозы для РФ было бы уничтожение транспортно-логистической инфраструктуры Украины.

wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY 4.0

Россия должна быть готова нанести незамедлительный ответ в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что войскам ВС РФ необходимо будет действовать мгновенно и внезапно. В качестве ответа они могут ударить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений в Киеве, добавил аналитик.

«Мгновенный, быстрый и "кинжальный удар" для уничтожения Администрации президента Украины, генерального штаба ВСУ, СБУ и всех ключевых объектов государственного и системного управления», — цитирует Коротченко «Военное дело».

Эксперт полагает, что лучшим сценарием предотвращения угрозы для РФ было бы уничтожение транспортно-логистической инфраструктуры Украины.