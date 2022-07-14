Коротченко указал на действенный способ навсегда лишить Киев доступа к американским HIMARS

Вооруженные силы Украины намеренно бьют американскими РСЗО HIMARS по мирным жителям Донбасса, совершая военные преступления, заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Народными Новостями».
Пентагон активно помогает Киеву наносить удары по гражданской инфраструктуре Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские инструкторы помогали украинским военным «правильно целиться».
«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — отметила российский дипломат.
Захарова добавила, что активизация обстрелов гражданской инфраструктуры Донбасса со стороны ВСУ, вероятно, связана с поставкой американских тяжелых вооружений. Более того, не сомневается представитель МИД, украинские военные могли получить приказ использовать американские системы именно против мирных людей.
Необходимо понимать, что РСЗО HIMARS — высокоточное оружие, поэтому не может «случайно» обстрелять тот или иной объект, напомнил Игорь Коротченко. По его мнению, применение этих вооружений по гражданскому населению — военное преступление.
«Это высокоточное оружие, которое наносит удары по заранее разведанным целям с точной привязкой по координатам через системно-спутниковую навигацию GPS. Поэтому, совершенно очевидно, что в данном случае, предоставление подобного рода георазведывательной информации и последующие ракетные удары — это военное преступление со всех точек зрения международного права», — констатировал наш собеседник.
Существует способ лишить Киев доступа к американским вооружениям, продолжил специалист. Он подчеркнул, что необходимо «работать» с логистической цепочкой Украины.
«Нанесение ударов по критическим объектам железнодорожной инфраструктуры, прежде всего мостам с целью полного паралича железнодорожного сообщения и невозможности доставки никаких видов военных грузов с территории Польши и Румынии. Все остальные методы — это стрельба вдогон, необходимо эту проблему решать радикально. Полный паралич транспортного сообщения, это в первую очередь уничтожение ключевых объектов инфраструктуры: мостов на севере, юге и в центральной части Украины», — отметил Коротченко.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что удар по Луганску был произведен ВСУ с помощью американских HIMARS.