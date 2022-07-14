Коротченко указал на действенный способ навсегда лишить Киев доступа к американским HIMARS

«Нанесение ударов по критическим объектам железнодорожной инфраструктуры, прежде всего мостам с целью полного паралича железнодорожного сообщения и невозможности доставки никаких видов военных грузов с территории Польши и Румынии. Все остальные методы — это стрельба вдогон, необходимо эту проблему решать радикально. Полный паралич транспортного сообщения, это в первую очередь уничтожение ключевых объектов инфраструктуры: мостов на севере, юге и в центральной части Украины», — отметил Коротченко.