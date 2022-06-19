Коротченко: союзные силы РФ и ЛДНР удерживают инициативу в ходе спецоперации на Украине

В беседе с изданием «Украина.ру» эксперт отметил, что для понимания обстановки на передовой необходимо полагаться только на официальные данные Минобороны РФ. По его словам, полностью переломить ситуацию в Донбассе за пару недель невозможно, поскольку украинские войска сосредоточили в регионе до 70 тысяч бойцов.