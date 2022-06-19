Коротченко: союзные силы РФ и ЛДНР удерживают инициативу в ходе спецоперации на Украине

Оперативно-стратегическая инициатива в ходе специальной военной операции на Украине находится в руках Вооруженных сил России и Народной милиции ЛДНР, заявил аналитик Игорь Коротченко.
В беседе с изданием «Украина.ру» эксперт отметил, что для понимания обстановки на передовой необходимо полагаться только на официальные данные Минобороны РФ. По его словам, полностью переломить ситуацию в Донбассе за пару недель невозможно, поскольку украинские войска сосредоточили в регионе до 70 тысяч бойцов.
«Вместе с тем, надо отметить успехи российских военных, а также армий ДНР, ЛНР, которые совместно ведут боевые действия. Мы видим значительные цифры боевых потерь украинских военнослужащих», — отметил Коротченко.
По его словам, союзные силы РФ и республик Донбасса удерживают в своих руках инициативу, поэтому дальнейший ход второго этапа спецоперации внушает оптимизм.