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Коротченко разрушил мечты Киева о переломе в спецоперации ВС РФ за счет американских F-16

Коротченко разрушил мечты Киева о переломе в спецоперации ВС РФ за счет американских F-16
Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix/Global Look Press

Ставка Киева на скорый перелом в ходе спецоперации ВС РФ за счет поставок ударных американских истребителей F-16 неоправданна, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» Коротченко прокомментировал сообщение киевских властей о переговорах с Пентагоном по поводу передачи украинским ВВС самолетов F-16. Эксперт отметил, что эти боевые машины — не лучший выбор, поскольку они будут легкой целью для российских ПВО. 

«Даже комплексы Бук, Тор легко обнаружат и собьют в зоне своей ответственности такую цель как F-16», — отметил Коротченко. 

Кроме того, процесс обучения украинских летчиков управлению американским самолетом может затянуться, как минимум, на два года. 

f-16 ввс украины Коротченко Украина
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