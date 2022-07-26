Коротченко разрушил мечты Киева о переломе в спецоперации ВС РФ за счет американских F-16

Ставка Киева на скорый перелом в ходе спецоперации ВС РФ за счет поставок ударных американских истребителей F-16 неоправданна, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» Коротченко прокомментировал сообщение киевских властей о переговорах с Пентагоном по поводу передачи украинским ВВС самолетов F-16. Эксперт отметил, что эти боевые машины — не лучший выбор, поскольку они будут легкой целью для российских ПВО.
«Даже комплексы Бук, Тор легко обнаружат и собьют в зоне своей ответственности такую цель как F-16», — отметил Коротченко.
Кроме того, процесс обучения украинских летчиков управлению американским самолетом может затянуться, как минимум, на два года.