Коротченко рассказал об эффективном способе остановить бесчинства ВСУ в Донбассе

«Чтобы раз и навсегда отбить у Киева желание нарушать Женевскую конвенцию, Россия должна нанести удары по транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины. Уничтожить всю энергетику и центры принятия решений», — констатировал Коротченко.