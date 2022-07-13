Коротченко рассказал об эффективном способе остановить бесчинства ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины продолжают нарушать Женевскую конвенцию, совершая бесчинства в Донбассе. Об этом изданию «ПолитЭксперт» сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.
По мнению аналитика, Россия способна положить этому конец. Для этого ВС РФ необходимо полностью парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины, уверен эксперт.
«Чтобы раз и навсегда отбить у Киева желание нарушать Женевскую конвенцию, Россия должна нанести удары по транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины. Уничтожить всю энергетику и центры принятия решений», — констатировал Коротченко.
Кроме этого, российским военным следует вывести из строя систему государственного и военного управления Украины. Это позволит поставить украинского президента Владимира Зеленского на колени.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящий момент союзные войска успешно продолжают операцию по выходу к административным границам республики, пишет RT.