Президент Украины Владимир Зеленский накануне де-факто назвал себя политическим врагом всех россиян. По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, это политический провал.
С момента начала спецоперации, проводимой Россией, Владимир Зеленский допустил огромное количество политических ошибок. В своем Telegram-канале Игорь Коротченко раскрыл одну из последних.
«Украинский лидер Владимир Зеленский де-факто объявил себя врагом всех жителей России. Это большая ошибка с его стороны, я бы сказал — фатальная ошибка», — прокомментировал Игорь Коротченко.
Под ошибкой главред «Национальной обороны» мог завуалировать недавний призыв Зеленского помочь европейским странам отомстить России. По мнению украинского лидера, необходимо закрыть европейские границы для русских туристов.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал санкционные меры европейских государств против России «слабым» протестом. По мнению политика, надо действовать решительней. Уже несколько недель украинский президент ведет переговоры о закрытии западных границ для России с лидерами европейских стран, среди которых представители Эстонии, Латвии, Финляндии.