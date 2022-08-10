Коротченко раскрыл фатальный просчет Зеленского в отношении России

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал санкционные меры европейских государств против России «слабым» протестом. По мнению политика, надо действовать решительней. Уже несколько недель украинский президент ведет переговоры о закрытии западных границ для России с лидерами европейских стран, среди которых представители Эстонии, Латвии, Финляндии.