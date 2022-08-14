Коротченко призвал Россию «помножить на ноль» экономику Латвии

«Мы говорим про Латвию — примите политическое решение. Отключите газ — и отключите тем самым латвийскую экономику, умножьте ее на ноль. Все эти шавки, лающие, скаля зубы, на Россию, хорошо понимают, когда получают по зубам сапогом», — пояснил свою точку зрения специалист.