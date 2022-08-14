Коротченко призвал Россию «помножить на ноль» экономику Латвии

Отключение газа Латвии со стороны России заставит Ригу навсегда замолчать, поскольку ее экономика будет «умножена на ноль», заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает ФБА «Экономика сегодня».
Латвия давно находится в авангарде антироссийской политики. Эта небольшая прибалтийская страна приняла решение объявить Россию «спонсором терроризма». Более того, Рига призывает Евросоюз запретить россиянам посещать Европу, прекратив выдачу шенгенских виз.
Откровенную русофобию Латвии необходимо наказать, убежден Игорь Коротченко. По его мнению, лучший способ — отключение газа.
«Мы говорим про Латвию — примите политическое решение. Отключите газ — и отключите тем самым латвийскую экономику, умножьте ее на ноль. Все эти шавки, лающие, скаля зубы, на Россию, хорошо понимают, когда получают по зубам сапогом», — пояснил свою точку зрения специалист.
Он убежден, что отношения России и Запада не восстановятся еще долгие годы, поэтому необходимо принимать решения, опираясь на эту аксиому. Жесткие меры со стороны Москвы, считает эксперт, покажут Европе готовность РФ отвечать на санкции.
«Если мы отключим Латвии газ, мы продемонстрируем свою политическую субъектность и способность не болтать, а отвечать конкретно. Ведь сегодня боевые действия ведутся и в военной сфере, и в области экономики», — констатировал Коротченко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.