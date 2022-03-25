Коротченко назвал срок, необходимый для полной денацификации Украины

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В высшем российском руководстве 24 февраля объявили о начале проведения спецоперации на Украине. В качестве основных целей были обозначены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация этой республики.

Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал сроки полной денацификации Украины. По его мнению, этот процесс может растянуться на 10 – 15 лет после разгрома киевских войск. Эксперт выразил уверенность, что говорить о денацификации Украины можно будет только после полного военного поражения ВСУ.

Далее может потребоваться еще десятилетие на то, чтобы довести до конца процесс денацификации этой бывшей советской республики. По словам Коротченко, все это время российские войска должны будут присутствовать на территории Украины..

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что в Кремле приняли решение о проведении специальной операции на Украине после того, как были исчерпаны все мирные способы урегулирования ситуации на территории Донбасса.

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