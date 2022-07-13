Коротченко назвал способ прекратить обстрелы ВСУ из реактивной артиллерии HIMARS

В интервью «МК» он заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации должны сделать железнодорожную инфраструктуру Украины одной из приоритетных целей для уничтожения. По его словам, такой шаг позволит остановить переброску воинских подразделений и западного вооружения на украинскую территорию.