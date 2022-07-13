Коротченко назвал способ прекратить обстрелы ВСУ из реактивной артиллерии HIMARS

Украинские войска начали использовать полученные от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирных жителей. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы со стороны ВСУ прекратились.
В интервью «МК» он заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации должны сделать железнодорожную инфраструктуру Украины одной из приоритетных целей для уничтожения. По его словам, такой шаг позволит остановить переброску воинских подразделений и западного вооружения на украинскую территорию.
«Разрушить мосты через Днепр так, чтобы их восстановление заняло как минимум полгода. С военной точки зрения это очевидно. Нужен полный паралич Украины», — объяснил Коротченко.
Эксперт также отметил, что сокрушительные удары должны быть нанесены по топливно-энергетическому комплексу. По словам Коротченко, поражение критических объектов инфраструктуры ускорит спецоперацию ВС РФ.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что применение Вооруженными силами Украины американских РСЗО HIMARS не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Донбассе, передает RT.