Коротченко назвал единственный способ, как Россия может помешать поставкам западного оружия на Украину

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что для остановки поставок западного вооружения на Украину, ВС РФ нужно наносить массированные ракетные удары по ключевым транспортным узлам страны, пишет URA.RU.
«Необходимо наносить масштабные ракетные удары по ключевым объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины. Пока не будут уничтожены ключевые мосты, автомобильные и железнодорожные, мы не сможем на 100% заблокировать поставку западных вооружений и подготовленных боевых расчетов украинских военнослужащих, которые уже смогут воевать на этой технике», — сообщил Коротченко.
Военный эксперт подчеркнул, что главной целью армии России должна стать именно энергетическая инфраструктура Украины. Поскольку такие шаги помогут остановить поставки горюче-смазочных материалов. Не менее важным шагом станет нанесение ударов по центрам принятия решений в Киеве, объяснил специалист.
«Ключевое и важнейшее условие дальнейших наших успехов и новых этапов операции, это сделать так, чтобы никакие западные вооружения и резервы из центральных и западных областей Украины не могли прибыть на Донбасс. Разорвав железнодорожную инфраструктуру Украины, мы приблизим нашу победу в гораздо более короткие сроки», — подытожил Коротченко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.