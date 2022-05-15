Коротченко назвал единственный способ, как Россия может помешать поставкам западного оружия на Украину

«Необходимо наносить масштабные ракетные удары по ключевым объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины. Пока не будут уничтожены ключевые мосты, автомобильные и железнодорожные, мы не сможем на 100% заблокировать поставку западных вооружений и подготовленных боевых расчетов украинских военнослужащих, которые уже смогут воевать на этой технике», — сообщил Коротченко.