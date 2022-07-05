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Коротченко: два ответных шага России восстановят паритет сил после вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Коротченко: два ответных шага России восстановят паритет сил после вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Запущен процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал в беседе с «Народными Новостями», что два ответных шага России восстановят паритет сил с Альянсом после его расширения.

Запуск ратификации протоколов о вступлении северных стран в западный военный блок состоялось в штаб-квартире НАТО. Документы подписали министры иностранных дел стран-претендентов. Позднее эти же протоколы подписали постпреды действующих членов Альянса. Теперь документы должны ратифицировать все страны НАТО на высшем уровне. Ожидается, что этот процесс займет несколько месяцев.

globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari
globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari

Практически нет никаких сомнений, что Швеция и Финляндия в ближайшем времени станут членами Альянса, считает Игорь Коротченко. Он напомнил, что в этом случае линия соприкосновения России и американо-европейского военного блока увеличится вдвое. После того, как «северное» расширение НАТО станет реальностью, России предстоит предпринять ряд мер для обеспечения своей безопасности в новых условиях.

«НАТО — военный противник России, рассматривающий нас с этой же позиции. Поэтому территория Финляндии и Швеции — потенциальный плацдарм для размещения войск Альянса, а также новых систем вооружения прежде всего ударного класса, которые могут быть нацелены на Россию. Отсюда надо исходить», — пояснил наш собеседник.

Комсомольская правда/Global Look Press
Комсомольская правда/Global Look Press

Вероятно, ответ России будет состоять из двух пунктов, полагает военный эксперт. Во-первых, Балтийский флот может получить тактическое ядерное оружие.

«Я сторонник передачи тактического ядреного оружия с арсеналов Западного военного округа на Балтийский флот. По крайней мере части ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М». Также часть кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», должны быть переведены в ядерный вариант несения боевого дежурства. На мой взгляд, это станет адекватным ответом», — констатировал специалист.

globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Второй ответный шаг России — изменение доктрины о применении ядерного оружия, убежден собеседник НН. Он подчеркнул, что новые члены Альянса должны четко осознавать последствия размещения но своих территориях оружия и инфраструктуры, представляющих опасность для РФ, пусть и потенциальную.

«Плюс могут быть внесены изменения в доктрину о применении тактического ядерного оружия. Мы должны четко обозначить красные линии, условия применения тактического ядерного оружия, чтобы политики в Стокгольме и Хельсинки были уверены: если их территория станет представлять для нас угрозу с точки зрения размещения ударных компонентов НАТО, инфраструктуры Альянса, они автоматически превратятся в цель для ответного удара России. Это должно произойти автоматически. Церемониться здесь нечего — мир меняется. Изменяется конфигурация центров силы», — резюмировал Коротченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны готовит план в ответ на размещение баз НАТО в Финляндии.

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