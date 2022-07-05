Коротченко: два ответных шага России восстановят паритет сил после вступления в НАТО Швеции и Финляндии

«Плюс могут быть внесены изменения в доктрину о применении тактического ядерного оружия. Мы должны четко обозначить красные линии, условия применения тактического ядерного оружия, чтобы политики в Стокгольме и Хельсинки были уверены: если их территория станет представлять для нас угрозу с точки зрения размещения ударных компонентов НАТО, инфраструктуры Альянса, они автоматически превратятся в цель для ответного удара России. Это должно произойти автоматически. Церемониться здесь нечего — мир меняется. Изменяется конфигурация центров силы», — резюмировал Коротченко.