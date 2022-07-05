Коротченко: два ответных шага России восстановят паритет сил после вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Запущен процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал в беседе с «Народными Новостями», что два ответных шага России восстановят паритет сил с Альянсом после его расширения.
Запуск ратификации протоколов о вступлении северных стран в западный военный блок состоялось в штаб-квартире НАТО. Документы подписали министры иностранных дел стран-претендентов. Позднее эти же протоколы подписали постпреды действующих членов Альянса. Теперь документы должны ратифицировать все страны НАТО на высшем уровне. Ожидается, что этот процесс займет несколько месяцев.
Практически нет никаких сомнений, что Швеция и Финляндия в ближайшем времени станут членами Альянса, считает Игорь Коротченко. Он напомнил, что в этом случае линия соприкосновения России и американо-европейского военного блока увеличится вдвое. После того, как «северное» расширение НАТО станет реальностью, России предстоит предпринять ряд мер для обеспечения своей безопасности в новых условиях.
«НАТО — военный противник России, рассматривающий нас с этой же позиции. Поэтому территория Финляндии и Швеции — потенциальный плацдарм для размещения войск Альянса, а также новых систем вооружения прежде всего ударного класса, которые могут быть нацелены на Россию. Отсюда надо исходить», — пояснил наш собеседник.
Вероятно, ответ России будет состоять из двух пунктов, полагает военный эксперт. Во-первых, Балтийский флот может получить тактическое ядерное оружие.
«Я сторонник передачи тактического ядреного оружия с арсеналов Западного военного округа на Балтийский флот. По крайней мере части ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М». Также часть кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», должны быть переведены в ядерный вариант несения боевого дежурства. На мой взгляд, это станет адекватным ответом», — констатировал специалист.
Второй ответный шаг России — изменение доктрины о применении ядерного оружия, убежден собеседник НН. Он подчеркнул, что новые члены Альянса должны четко осознавать последствия размещения но своих территориях оружия и инфраструктуры, представляющих опасность для РФ, пусть и потенциальную.
«Плюс могут быть внесены изменения в доктрину о применении тактического ядерного оружия. Мы должны четко обозначить красные линии, условия применения тактического ядерного оружия, чтобы политики в Стокгольме и Хельсинки были уверены: если их территория станет представлять для нас угрозу с точки зрения размещения ударных компонентов НАТО, инфраструктуры Альянса, они автоматически превратятся в цель для ответного удара России. Это должно произойти автоматически. Церемониться здесь нечего — мир меняется. Изменяется конфигурация центров силы», — резюмировал Коротченко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны готовит план в ответ на размещение баз НАТО в Финляндии.