Коронавирусные ограничения Петербурга коснулись несовершеннолетних

Коронавирусные ограничения Петербурга коснулись несовершеннолетних Новости
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Несовершеннолетним в Санкт-Петербурге запретят посещать мероприятия из-за антикоронавирусных ограничений.

Так, подростки и дети в период с 28 января по 13 февраля не смогут посещать места культурного досуга, а также спортивные мероприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, несовершеннолетним запрещается посещение кинотеатров, концертных залов, музеев, театров, цирков, зоопарков, бассейнов, фитнес-центров, крытых катков, океанариумов, аттракционов и объектов для развлечения и досуга.

Ужесточение коронавирусных ограничений администрацией губернатора с начала 2022 года стало для бизнесменов Петербурга настоящей проблемой. Многие из них бойкотируют принятые градоначальником меры.

 
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