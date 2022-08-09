Королеву Испании Летицию раскритиковали из-за мини-платья: “Почему она одета как ее дочери?”

Принцесса Леонор, королева Летиция, королева София и принцесса София

Летние каникулы королевской семьи Испании на Майорке продолжаются, и на днях королева Летиция появилась на публике в довольно смелом для ее статуса наряде. Для ужина и прогулки по вечерним улочкам супруга короля Филиппа VI выбрала мини-платье Zara и эспадрильи основанного на Ибице бренда Clooui. Модному примеру Летиции, давно поддерживающей местные бренды, будь то популярный масс-маркет или локальные марки, последовали и ее дочери: принцесса Леонор и принцесса София. Обе также выбрали платья Zara и дополнили образы обувью испанских марок: mint&rose и Macarena Shoes соответственно.

Компанию им на прогулке составила мать Филиппа VI София, которая была королевой Испании с 1975 по 2014 год. Она выбрала яркий костюм в пижамном стиле. После ужина в ресторане Beatnik все четверо прогулялись по местному рынку Paseo de Sagrera.

Принцесса Леонор и королева Летиция Принцесса София, королева Летиция и королева София

Фотографии быстро разлетелись по сети, но новый образ 49-летней Летиции оценили не все. Так, королеву подвергли критике за выбор мини-платья, который некоторые пользователи посчитали не соответствующим ее высокому положению.

В инстаграме* эксперта по королевским семьям Евгении Гаравани разгорелась настоящая дискуссия.

Извините, но это совершенно неуместно для королевской семьи,

— написал пользователь @cesarpeluso.

Почему она одета как ее дочери?

— написал пользователь @giu.lia.76.

Какой беспорядок! Тебе почти 50 лет и ты королева!

— написал пользователь @arteflaviacuruchet.

Другие подписчики встали на защиту Летиции.

Позор, что так много женщин критикуют другую женщину за ее платье. Мы живем в XXI веке, а не в XIX,

— написал пользователь @larissapitta.

На дворе 2022 год, и люди (в основном женщины) критикуют другую женщину в коротком платье?! Мне нравится ярко-розовый цвет платья и туфель, и мне особенно нравится, что летом во время частной прогулки она достаточно уверенна и современна, чтобы надеть короткое платье,

— поддержал королеву пользователь @florence.pit.

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