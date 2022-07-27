Королевский конный гвардеец у Букингемского дворца накричал на туристку из-за прикосновения к лошади

Видео в Сеть выложил пасынок женщины, который пообещал никогда больше не возвращаться в Лондон. Представитель армии объяснил, что иногда люди слишком близко подходят к животным и солдатам, которые несут караульную службу. Когда туристов собирается слишком много, приходится повышать голос, чтобы докричаться до них.