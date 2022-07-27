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Королевский конный гвардеец у Букингемского дворца накричал на туристку из-за прикосновения к лошади

Королевский конный гвардеец у Букингемского дворца накричал на туристку из-за прикосновения к лошади
pxhere.com

Конный гвардеец армии Соединенного Королевства накричал на туристку у Букингемского дворца, которая пыталась сделать памятное фото и слишком близко подошла к лошади.

Видео в Сеть выложил пасынок женщины, который пообещал никогда больше не возвращаться в Лондон. Представитель армии объяснил, что иногда люди слишком близко подходят к животным и солдатам, которые несут караульную службу. Когда туристов собирается слишком много, приходится повышать голос, чтобы докричаться до них.

Произошедшая ситуация показала, что не каждому любителю путешествовать следует отправляться за границу для просветления и отдыха. На российских просторах, прямо в Подмосковье, можно отдохнуть в лакшери-стиле, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для любителей отдыха попроще в Московской области создали интерактивную карту объектов сельского туризма, сообщает «Вечерняя Москва». Гости региона смогут отдохнуть на свежем воздухе и попробовать натуральные фермерские продукты.

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