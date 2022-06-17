Королевский эксперт Нил Шон оценил вероятность лишения принца Гарри и Меган Маркл титулов

«Картина в целом складывается глупая: два бывших члена королевской семьи на другом конце света используют титулы герцога и герцогини Сассекских, хотя очевидно, что напоминания о королевской жизни остаются тем, что ранит их больше всего», — высказался королевский эксперт в беседе с Express.Uk.