Королевский эксперт Нил Шон оценил вероятность лишения принца Гарри и Меган Маркл титулов

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сложили с себя королевские обязанности, сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако королевский эксперт Нил Шон считает, что скоро пару лишат последних регалий.
Биограф прокомментировал поведение супругов на праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II. По мнению Нила Шона, принц Гарри и Меган Маркл продемонстрировали, что не желают принимать участия в жизни королевской семьи. В ближайшее время их могут спросить, зачем им нужны титулы.
«Картина в целом складывается глупая: два бывших члена королевской семьи на другом конце света используют титулы герцога и герцогини Сассекских, хотя очевидно, что напоминания о королевской жизни остаются тем, что ранит их больше всего», — высказался королевский эксперт в беседе с Express.Uk.
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские обязанности два года назад. Теперь пара живет в США. Год назад там у них родилась дочь Лилибет-Диана.