Королевский биограф Тина Браун высказалась о Мегзите, скандале вокруг принца Эндрю и вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

26 апреля в свет вышла книга известной журналистки Тины Браун The Palace Papers: Inside The House Of Windsor (“Документы Дворца: Внутри дома Виндзор”). Браун — бывший главный редактор журналов Tatler, Vanity Fair, The New Yorker и The Daily Beast, известная своим острым языком и глубоким исследованием непарадной стороны британской монархии.

Работать над книгой она начала еще два года назад, когда, по ее же словам, “принц Филипп был еще жив, принц Эндрю был вполне терпимым болваном, разгуливающим по званым обедам, а Меган и Гарри — любимыми членами королевской семьи”. Журналистка не предполагала, что вместе со всеми станет свидетелем настоящего “пожара на мусорной свалке” и едва успевала следить за новыми скандалами Виндзоров.

Тина Браун

В интервью изданию The Cut по случаю выхода книги она поделилась своим мнением о самых громких из них — это мнение основывается на свидетельствах более ста источников, близких ко дворцу.

Браун сказала, что находит парадоксальным то, как принц Гарри, который с детства был травмирован охотой на него беспринципных журналистов и невозможностью скрыть что-либо от внимания общественности, сейчас “не может перестать говорить” — дает одно за другим резонансные интервью и покушается на частную жизнь других членов семьи.

Он, разумеется, помнит, какую боль причинило ему пристальное внимание к нему со стороны прессы, однако теперь он собирается написать мемуары, в которых, естественно, будут упоминаться его родственники. Так что к вопросу невмешательства в личную жизнь у него отношение сложное, как будто он не может определиться.

Что касается отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий — по словам журналистки, во дворце с самого начала предполагали, что однажды это произойдет, королева тоже этого ожидала. Все были поражены не самим событием, а тем, с какой злостью и с каким боевым настроем Гарри “хлопнул дверью”. А принц Чарльз до сих пор озадачен тем, как стремительно все стало “настолько плохо”.

Уверена, если бы они сказали: “Слушайте, мы хотим годик пожить в Канаде обычной семейной жизнью”, их бы поддержали, но они сожгли все мосты. Здесь есть еще один тонкий момент — возможность зарабатывания денег с сохранением своего положения и покровительства королевской семьи. Это очень сложный конфликт интересов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Браун отмечает, что Гарри и Меган, хотят они того или нет, продолжают представлять британскую монархию – ведь именно благодаря их титулам и происхождению Гарри их пара вызывает такой интерес. По правилам королевской семьи этот интерес не должен монетизироваться, однако герцоги Сассекские решили этим пренебречь.

Сказав все это, я считаю уход Меган и Гарри большой потерей для королевской семьи. Они вносили свою лепту.

Журналистка также прокомментировала интервью супругов Опре Уинфри, в котором они намекнули на расизм со стороны родственников Гарри. Браун считает, что эти обвинения могут иметь под собой основания, ведь британская монархия — “крепость белых протестантов”, в которой никогда не было никого, похожего на Меган, поэтому та действительно могла испытывать давление. Она отметила, что в последнее время принц Уильям стал чаще высказываться против расизма, что свидетельствует о возможном изменении отношения в семье к этому вопросу.

Дискриминация в отношении Меган наблюдалась и в прессе. Браун вспомнила несколько случаев, когда ее критиковали за то, за что Кейт Миддлтон хвалили. Например, когда она во время беременности держалась за живот, все говорили, что она хвастается своим положением, а когда тоже самое делала Кейт, это находили трогательным. Однако и герцогине Кембриджской не всегда льстило сравнение с Меган, которую находили более интересной. Во многом именно пресса столкнула лбами двух герцогинь, считает Браун.

Даже если бы не было никакого напряжения, его бы создали. Если двух женщин все время сравнивать друг с другом, в какой-то момент они обе будут на грани. Ситуация была очень каверзная, потому что с одной стороны есть Гарри и его новая жена — более эффектные и харизматичные, чем “парочка номер один”. А с другой Кейт — сильная личность, очень умная и образованная женщина. Если подумать, она первая из всех женщин королевской семьи получила надлежащее образование. Она впечатляет, но она тоже человек. Кому понравится, если его будут все время называть “герцогиней Скуки” и сравнивать с харизматичной Меган?

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Так или иначе Меган, как полагает Браун, заслуживала того, чтобы королевская семья более активно вставала на ее защиту, но вместо этого все покровительство получал принц Эндрю, даже после того, как его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Эндрю находился под защитой слишком долго. Будь я Меган, я бы смотрела на это и думала: “Этот невероятный болван и подлец пользуется покровительством, почему же я его не получаю?”

Журналистка вспоминает, что даже после провального интервью BBC все продолжали вести себя так, будто принц Эндрю может как и прежде выполнять обязанности члена монаршей семьи наряду со всеми остальными. Однако, по ее мнению, это изменится, когда королем станет принц Чарльз или принц Уильям.

Я думаю, королеве нравится показывать, что Эндрю все еще ее сын, и что бы он ни сделал, ее чувств к нему это не изменит. У Елизаветы к нему особое отношение.

Принц Эндрю и Елизавета II

В заключение журналистка сказала, что институт британской монархии медленно, но верно претерпевает изменения благодаря скандалам, за которыми наблюдает весь мир.

Вся травматичная история с браком принцессы Дианы произошла из-за того, что Чарльз должен был жениться на девственнице, и они остановились на Диане, потому что искать другую было все равно, что искать Лохнесское чудовище. А дошло до того, что внук королевы женился на разведенной американке смешанной расы.