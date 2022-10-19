«Королевские кобры» обошлись Ивлеевой в 34 миллиона рублей

Блогер Настя Ивлеева потратила миллионы на создание «Королевских кобр». Ее проект стал первым драг-шоу в российском сегменте YouTube.
Звезда отметила, что в стране не развита культура просмотра подобных проектов. Но Ивлеева гордится, что ее команде удалось провести эксперимент и выпустить «Королевских кобр».
Блогер в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» изначально не хотела называть сумму, потраченную на проект, говоря, что ушло много денег. Затем она все же сообщила, что за шесть эпизодов проекта отдала 34 миллиона рублей.
Публика прохладно встретила драг-шоу. В итоге проект не окупился и был закрыт.